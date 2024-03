’Dalla parte di lei’, evento in libreria

Più di venti donne sestesi del passato (musiciste, politiche, attrici, trecciaiole, scienziate, commercianti...), raccontate da altrettante donne che vivono oggi il territorio di Sesto nei più diversi campi, dalla scuola al giornalismo, dallo sport alla musica. Una chiave originale sicuramente quella adottata nel libro "Ester e le altre. Donne di Sesto Fiorentino" edito da "apice libri" e curato da Monica Barducci che sarà presentato, domani alle 17,30, alla libreria Rinascita nell’ambito della rassegna "Dalla parte di lei". In realtà l’iniziativa ha già registrato il ‘tutto esaurito’ solo con le prenotazioni ma, visto il grande interesse, il volume sarà presentato, a breve, anche in altri spazi cittadini. Durante l’evento in libreria, oltre alla curatrice, alle autrici e all’editore Stefano Rolle, saranno presenti il sindaco Lorenzo Falchi e la presidente del consiglio comunale Serena Sassolini.