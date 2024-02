"Dalla parte del Giallo: oggi a Sesto Fiorentino l'incontro "La provincia in giallo" con autori del territorio"

Dopo l’apertura dello scorso sabato con un quartetto di assi come Gianni Biondillo, Gian Andrea Cerone, Leonardo Gori e Marco Vichi il festival di letteratura thriller e noir "Dalla parte del Giallo", in corso a Sesto Fiorentino e alla sua prima edizione, proseguirà oggi con una iniziativa dedicata agli autori del territorio e ai loro libri più recenti. Alle 18 la Libreria Rinascita Ubik (via Gramsci 334) ospiterà l’incontro "La provincia in giallo", a cura de Il Club del Giallo, che vedrà protagonisti Renato Campinoti, Barbara Carraresi, Paolo Dapporto, Stefano Moretti intervistati dallo scrittore Riccardo Parigi.

L’ingresso è libero.