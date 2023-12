Dalla Lucciola alla nuova piscina. Tutti gli interventi attesi nel 2024

Il 2024 alle porte per Sesto sarà un anno particolarmente denso per quanto riguarda le opere pubbliche, con la conclusione di interventi attesi e l’avvio di progettazioni importanti per il territorio. L’anno che verrà porterà anche, finalmente, dopo un lungo periodo di peripezie e lavori fermi, il taglio del nastro per la nuova Lucciola di piazza IV Novembre. L’annuncio arriva dalla vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Claudia Pecchioli che traccia anche un bilancio del 2023: "Nell’anno che si avvia al termine - commenta - abbiamo portato in fondo interventi di grande rilievo e gettato le basi per i progetti che saranno al centro dell’attività dell’Amministrazione nei prossimi anni. In estate abbiamo investito due milioni di euro e aperto, tra scuole, Rsa e impianti sportivi, una ventina di cantieri approfittando della pausa delle attività. In queste settimane è stato completato, con lo spostamento del Comando di Polizia Municipale, il trasferimento degli uffici in via Fratti. In gennaio sarà ultimato il recupero del cortile mentre entro i primi mesi dell’anno contiamo di vedere ultimati i lavori di restauro delle facciate". Il 2024 invece, come detto, sarà l’anno della riapertura della Lucciola: "Dopo l’interruzione dovuta al fallimento della ditta, ormai più di un anno fa - dice Pecchioli - da alcune settimane i lavori sono ripresi di buona lena. Qui contiamo di chiudere i cantieri in estate per procedere finalmente all’inaugurazione entro l’anno". Procedono anche i progetti legati al Pnrr: "In queste settimane – prosegue l’assessore - sono iniziati i lavori allo 0-3 di via Biancalani, con fine prevista per l’autunno 2024. Con l’inizio dell’anno contiamo di partire con la nuova piscina, della quale siamo in attesa di approvare il progetto definitivo, una volta assunto il parere del Coni e completato l’iter di verifica. Nella prima parte del 2024 partiranno i lavori a Palazzo Pretorio e all’Erp di via Signorini. In questi casi la fine dei lavori è la canonica scadenza Pnrr del 2026". L’anno prossimo si concluderanno i lavori alla scuola De Amicis e allo stadio Innocenti ed è prevista anche l’approvazione della fattibilità tecnico-economica per il recupero degli uffici comunali di via Barducci, per la trasformazione di quelli di via Dante in un ambizioso progetto di social housing e per la riprogettazione delle piazze e del centro cittadino. Nei primi mesi del 2024, è attesa la fattibilità tecnico economica della tranvia.