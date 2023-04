Dalla Fermi alla Spinelli Scuole, ecco i fondi Pnrr

"I soldi del Pnrr per rinnovare le scuole cittadine". Il sindaco Sandro Fallani ha fatto il punto sui lavori: con quasi 18 milioni di euro di finanziamenti, l’85% è tutto dedicato ai plessi cittadini.

"I fondi europei del Pnrr – ha detto Fallani - rappresentano per Scandicci un’occasione unica di ulteriore crescita e innovazione. Stiamo usando i fondi per concretizzare piani di sviluppo che avevamo già in programma: all’85% investiamo questi fondi per le scuole, in linea con quelle che da sempre sono le nostre priorità, realizzeremo infatti la nuova Fermi e riqualifichiamo le scuole Pertini e Spinelli; con il resto dei fondi investiamo in impianti sportivi e in opere green nel quartiere di San Giusto".

La scadenza per la consegna delle opere è fissata al 2026, e chiaramente il controllo sulla burocrazia e sui lavori deve essere pressante. E proprio da questa attività di controllo è uscito l’elenco sullo stato di attuazione dei progetti e degli interventi.

"Alla scuola primaria Pertini – ha detto il sindaco Fallani – i lavori sono già in corso, quando questa estate saranno terminati partiranno quelli alla media Spinelli, che abbiamo già aggiudicato; nel frattempo è già partita la gara d’appalto per la nuova Fermi. Per gli impianti sportivi esterni alla Spinelli, per la riqualificazione della passerella sulla Greve con la nuova posta ciclabile sull’argine lungo via Allende, e per il rinnovo del campo di calcio di San Giusto con il nuovo manto sintetico, invece, siamo a concludere l’iter per l’affidamento ai progettisti e agli esecutori".

Quest’ultimo iter è stato completato da Invitalia, l’agenzia alla quale il comune si è affidato per la procedura.

"Per la nuova scuola Fermi – ha aggiunto il vicesindaco, Andrea Giorgi – l’investimento complessivo è di 13,5 milioni di euro, coperti con i fondi Pnrr per 11 milioni di euro. In questo caso abbiamo ha già pubblicato il bando di gara d’appalto per l’aggiudicazione dei lavori. Per la scuola Pertini con il Pnrr finanziamo invece l’intero importo di un milione di euro, per i lavori già in corso di miglioramento antisismico, antincendio e l’abbattimento delle barriere architettoniche che termineranno prima dell’inizio del prossimo anno scolastico; a seguire da luglio i lavori di ampliamento, riqualificazione e adeguamento del plesso della scuola Spinelli; anche per questo intervento i fondi Pnrr finanziano l’intero investimento di 3,250 milioni di euro".

Sempre sulla Spinelli, è previsto anche il recupero dell’ala nord per l’inserimento della scuola materna con miglioramento sismico ed efficientamento energetico. La corsa contro il tempo è ovviamente iniziata. Una corsa per chiudere i progetti, assegnare i lavori, farli eseguire nei tempi per evitare aumenti delle materie prime.

Fabrizio Morviducci