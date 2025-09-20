Dalla comicità alla drammaturgia. Teatro Manzoni, si alza il sipario

CALENZANO’Le parole giuste’ è il titolo e il filo conduttore della stagione 2025/2026 del Teatro di Calenzano curata, per il quinto anno consecutivo, da La Macchina del Suono (Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci e Lorenzo Degl’Innocenti) in stretta collaborazione con il Comune. Il cartellone, presentato ieri, offre 14 spettacoli in stagione e 4 fuori stagione spaziando dalla comicità alla drammaturgia contemporanea, dal teatro di narrazione a quello della leggerezza, dall’impegno civile ai classici, con protagonisti d’eccezione. Il via è fissato per il 10 ottobre con la commedia inglese dalla pungente ironia ’Uscirò dalla tua vita in taxi’. Tanti i nomi che saranno presenti sul palco del Manzoni: primi tra tutti Pamela Villoresi e Danilo Rea (28 ottobre) in ’Terra’, un toccante concerto per voce recitante e pianoforte che invita a riscoprire il legame tra l’uomo e la natura. Poi Paolo Hendel con il suo monologo ’Tempi moderni’ per il brindisi di Capodanno (31 dicembre, fuori stagione). Il 24 gennaio Peppe Servillo sarà in scena con ’Il resto della settimana’, spettacolo basato su un testo di Maurizio de Giovanni. Nel programma spicca poi il ricordo di un grande uomo di teatro e la riproposizione del suo ultimo progetto: a un anno dalla sua scomparsa, la Compagnia Mauri Sturno ricorda Glauco Mauri con la lettura scenica del suo testamento artistico: il ’De Profundis’ di Oscar Wilde (18 ottobre) ora affidato alla voce di Lorenzo Degl’Innocenti. In prima nazionale, inoltre, Silvia Frasson porta in scena ’Tre Sorelle’’, ovvero La felicità quando è altrove’ (27-28 febbraio), rielaborazione scenica del capolavoro di Cechov e un altro grande classico, ’La favola della Mandragola’ (27-29 marzo) di Niccolò Machiavelli, viene riproposto da Fabrizio Checcacci, Roberto Andrioli e Lorenzo Degl’Innocenti. Particolare poi il progetto ’Le Voci degli Altri’ (22-23 novembre, fuori stagione), produzione originale de La Macchina del Suono che racconta storie vere di migranti di prima e seconda generazione ed è stata resa possibile grazie a un crowdfunding e al contributo di Fondazione CR Firenze. Max Paiella in ’C’era una volta... favole italiane’ (15 novembre), riscopre invece le radici popolari del racconto mentre Alessandro Benvenuti regala una serata di "pillole salvifiche" in ’Pillole di me’ (18 aprile), una raccolta dei suoi monologhi più divertenti.

Sandra Nistri