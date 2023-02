Dalla città dei fiori alla città del giglio

di Giovanni Ballerini

Finalmente Sanremo è finito e quindi potremo tornare ad ascoltare qualcosa diverso dal pop festivaliero, bello o brutto che sia. Neanche per idea!

I protagonisti della kermesse della città dei fiori partono infatti in tournée e sono già noti i primi nomi di quelli che vedremo a breve sui palchi fiorentini.

Il primo a fare capolino dalle nostre parti è Achille Lauro, che quest’anno non abbiamo visto sul palco dell’Ariston, ma solo sul Suzuki Stage la serata finale di sabato. L’estroso trapper dai mille vestiti e dalla grande verve sarà protagonista di un tour unplugged: il 23 febbraio farà tappa al Teatro Verdi.

Dopo la trasgressione passiamo alle sicurezze. Quella più fulgida dell’ultimo festival è sicuramente rappresentata dal co-conduttore Gianni Morandi, che non si è limitato a presentare gli artisti in gara, ma a Sanremo ha fatto di tutto. E bene. Dalla scorribanda trionfale alla ribalta in trio con Massimo Ranieri e Al Bano, allo spazzare i danni causati da Blanco al florilegio sul palco. Ora va anche lui va di città in città, finalmente a cantare solo i suoi successi. A Firenze lo vedremo il 15 marzo alle 21 al Nelson Mandela Forum. E, come si diceva una vota, comunque sia, sarà un successo.

Lo stesso vale per i Maneskin. I quattro scatenati rocker, applauditissimi ospiti d’onore al festival, anche a Firenze vanno a braccetto con il successo, visti i due concerti al Mandela Forum il 20 e 21 marzo. La stessa sera (il 21 marzo alle 21) spazio anche alla ruvida e acuta comicità di Angelo Duro al TuscanyHall.

Sono addirittura tre i concerti Modà di Kekko Silvestre terranno con la complicità di un’orchestra: il 18, 19 e 28 aprile alle 20,45 al Teatro Verdi per festeggiare i 20 anni di successi.

Tananai, una delle più interessanti conferme del Festival è atteso il 10 maggio al Nelson Mandela, mentre la sempre intonata Giorgia delizierà con la sua intensa vocalità il 30 maggio alle 20,45 alla Pergola.

Dopo il tutto esaurito dello scorso dicembre e le applaudite performance festivaliere, Massimo Ranieri torna il 30 maggio alle 21 al Tuscany Hall, per ricambiare l’affetto dei tanti fan toscani.

Il primo concerto en plein air a Firenze di un artista che è stata protagonista al Festival di Sanremo è invece, per il momento, quello di Madame, la cantautrice e rapper vicentina, per la nuova edizione di Musart, Il 24 luglio in Piazza Santissima Annunziata, delizierà il suoi fan con quel mix di pop e rap che imperla di sound urban e di rhythm and blues metropolitano il suo repertorio vecchio e nuovo.