Dalla Badia emerge la ’Pompei del Medioevo’

Gli scavi hanno già portato alla luce le prime due campate dell’antico ponte

Scandicci (Firenze), 25 marzo 2023 – La chiamano già la ’Pompei del Medioevo’. E in effetti la Badia di Settimo è uno scrigno di tesori nascosti sotto a diversi strati di fango alluvionale. L’ultimo ad essere tornato alla luce è adesso il ponte di accesso al lato sud dell’abbazia fortificata. E’ venuto fuori nelle scorse settimane, mentre gli operai stavano rimuovendo delle vecchie condutture dell’acqua. Dallo scavo sono emersi i primi mattoni, la prima campata, poi la seconda. L’abbazia è un libro aperto; e proprio dagli antichi codici il parroco della Badia, don Carlo Maurizi, ha potuto effettuare il riscontro. Il monastero prima cluniacense, poi cistercense, era come un castello con mura e torrioni, tutto intorno aveva un fossato difensivo, su lato sud addirittura navigabile. Il recupero di un bene così prezioso per storia e cultura dell’intera Toscana, si deve a Paolo Nocentini, patron della Savino del Bene che ha acquistato la parte privata dell’abbazia, rompendo uno schema ventennale fatto di promesse a vuoto, progetti strampalati della politica e degrado senza fine per queste mura. Il ponte è solo la punta dell’iceberg di un lavoro di scavo che è appena cominciato. Su ogni ambiente ci sono almeno due metri di sedimento. L’obiettivo è riportare le stanze alla loro cubatura originale togliendo questo limo, vagliandolo in modo da scoprire cosa racchiude.

La prima campagna di scavo, quella condotta anni fa sulla parte pubblica da don Carlo, ha portato alla luce oggetti d’uso quotidiano e preziosi che testimoniano la vita dei monaci. "Il ritrovamento di questo ponte – ha detto don Carlo – ha anche una simbologia importante in questa fase difficile nella quale sono in molti a spezzare ponti e legami tra i popoli. Lo scavo dell’abbazia va avanti, l’obiettivo è quello di recuperare il più possibile e restituire alla collettività un patrimonio di manufatti e di valori della nostra civiltà". I lavori di scavo vanno avanti su tutta la parte privata, ed è incredibile vedere come stanno tornando alla luce le vecchie murature, i dettagli sepolti da anni di alluvioni, ma anche da tanti lavori realizzati dai privati negli ultimi anni. Sotto a un cordolo di cemento armato per esempio, sta rispuntando il camminamento in pietra del chiostro del Melarancio, quello più intimo, accanto al refettorio dell’Abate. E c’è attesa per capire cosa potrebbe mai uscire dalla tinaia, e dagli altri ambienti tutto intorno.

L’abbazia ha oltre mille anni di storia; per il restauro delle parti lapidee, per le mura, non c’è da fare altro che consultare gli antichi tomi. E si trovano carte, viste dall’alto, progetti. Rappresentazioni storiche, come quella del 1600 che è servita per riscontrare la presenza del ponte carraio: in quello stesso esatto punto nel quale era stato disegnato dall’anonimo artista, sono uscite fuori le murature. Un tesoro della cultura che sta tornando alla luce. Adesso è opportuno che le istituzioni ne valorizzino accesso e percorsi di arrivo per dargli il doveroso valore.