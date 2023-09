"Dal vuoto al boom del turismo. È difficile"

I canoni di locazione crescono più delle quotazioni delle case. Quindi nonostante le spese legate alla compra-vendita e la trafila burocratica necessaria per accedere a un mutuo, conviene più comprare un immobile che prenderlo in affitto. "Chiaramente dipende dalla disponibilità economica di una persona ma, soprattutto per i giovani, molto spesso la rata da restituire alle banche è più bassa del canone mensile di locazione" sottolinea Arrigo Brandini, presidente Fimaa Confcommercio Firenze.

Con il post-covid, abbiamo assistito a un incremento sia delle quotazioni al mq che degli affitti.

"Voglio partire dai numeri: se consideriamo il primo semestre 2023 rispetto allo stesso semestre del 2022, i canoni di locazione sono cresciuti del 14,2% mentre il prezzo al mq del 3,3%. Però bisogna fare una distinzione: sono aumentati solo i contratti 4+4 a canone libero che rappresentano il 18% della totalità e non quelli a canone concordato in quando legati ad accordi territoriali. Quando parliamo di aumenti ci riferiamo a una percentuale di immobili al di sotto del 20%".

Una situazione che cambia a seconda della zona.

"Esatto, mentre per il quartiere di Firenze nord i prezzi al mq sono rimasti invariati, a Firenze sud c’è stato un aumento all’incirca del 2%, percentuale che arriva al 7% se prendiamo in esame il centro storico. Lo stesso per i canoni di locazione: dentro le mura i rialzi pesano molto di più rispetto alle aree meno centrali. Con la ripresa del turismo post pandemia, si è allargata la forbice tra domanda e offerta. Meno immobili e più cari".

Dunque, stando ai dati, molto spesso la rata del mutuo è più bassa di quella del canone di locazione.

"Esatto, oggi il "prestito" delle banche può essere diluito su un periodo più lungo, soprattutto per le persone più giovani. È chiaro che poi bisogna tenere conto anche delle garanzie che chiedono: per esempio, è più facile l’accesso per un dipendente che per un libero professionista".

Chi vuole acquistare una casa cosa cerca?

"I giovani, che sono sempre di più a voler acquistare un immobile, un quattro vani che non superi i 350mila euro, le persone più avanti degli anni con una disponibilità anche di 600mila euro una superficie di 120mq".

L’80% circa degli affitti riguarda i turisti. Quali sono le ripercussioni sul mercato?

"Il vero problema è che dal vuoto totale legato alla pandemia siamo passati a una ripresa post covid improvvisa con gli stranieri che sono tornati in massa in città. Gli incrementi non sono stati graduali e quindi sono stati avvertiti con più forza".

R.C.