Dal Valdarno ai campi confiscati alle mafie Per ’E!state Liberi’

Rientreranno domani i 23 giovani che hanno aderito a E!state Liberi!, l’iniziativa di lavoro e impegno nei campi confiscati alle mafie di Sessa Aurunca e Teano in Campania. Sono ospiti delle cooperative sociali "La strada" a Teano e "Al di là dei sogni", che gestiscono i due beni confiscati in provincia di Caserta. In particolare a Teano sono impegnati i dieci ragazzi provenienti dai Comuni del Valdarno Fiorentino e della Valdisieve: si trovano a "Antonio Landieri", terreno situato a Pugliano, un piccolo borgo. I giovani sono totalmente immersi nella vita e nelle attività di riutilizzo sociale e della Cooperativa Sociale La Strada. Oltre a dare una mano nella quotidianità lavorativa, i giovani hanno la possibilità di incontrare tutte le persone che operano nelle cooperative, il mondo associativo locale impegnato nell’antimafia, alcuni familiari di vittime innocenti in un percorso di crescita personale e di gruppo. Prima di partire erano stati coinvolti in incontri preparatori con le due compagnie teatrali che li stanno accompagnando in questo percorso. E al rientro racconteranno quanto vissuto. I ragazzi del Valdarno fiorentino provengono da Reggello (capofila del progetto), Figline Incisa e Rignano; della Valdisieve da Rufina. Le amministrazioni comunali si sono fatte carico del 50% delle spese di soggiorno dei ragazzi, di quelle dei 4 accompagnatori maggiorenni, del viaggio in bus e delle compagnie teatrali.

M.P.