Dal terremoto all’alluvione: "Ora servono i fondi"

Phil Moschetti è sindaco di Palazzuolo sul Senio da cinque anni. E allo scadere del suo primo mandato, traccia un bilancio dell’annata appena trascorsa e più in generale della sua amministrazione.

Che 2023 è stato?

"Sicuramente un anno molto problematico. due alluvioni e un terremoto, e la seconda alluvione è stata la peggiore, ci ha portato via tre ponti, quello pedonale a Quadalto, quello nel centro del paese e danneggiato quello di Badia di Susinana. Per non parlare della situazione delle strade. E’ stato però un anno in cui abbiamo chiuso anche progetti importanti,una tranche dell’illuminazione, e progettato il nuovo polo di protezione civile che Palazzuolo non aveva. Poi tutto salta e risalta in continuazione, perché quando arriva un’emergenza blocca gli uffici per mesi, e noi di emergenze ne abbiamo avute tre. E’ accaduto così anche con i lavori all’oratorio di Sant’Antonio. Eravamo pronti, abbiamo dovuto metterci mano tre volte".

Cosa la preoccupa adesso, in particolare?

"Noi adesso siamo abbastanza sospesi, in attesa dei nuovi finanziamenti, che ci consentano di rimettere a posto le cose, a cominciare dalle strade, come erano prima dell’alluvione, perché ora sono in stato pietoso. E siamo in attesa del personale tecnico. Continuano a dirci di miracolosi arrivi di personale che non arriva mai. Ma ne abbiamo bisogno, perché dobbiamo cominciare opere pubbliche, rifare strade, mettere a norma la casa di riposo perché ciò è necessario per far partire la gara per la privatizzazione. Questo personale esterno promesso dalla Protezione civile nazionale servirebbe per far partire tutte le progettazioni di ricostruzione che attualmente sono in alto anzi in altissimo mare".

Poi c’è stato l’arrivo di un buon numero di profughi…

"Beh, alla fine è stata una cosa che è risultata più compatibile con le caratteristiche di Palazzuolo: a fronte di un’iniziale location assai problematica, nel centro del paese, che avrebbe dato problemi, la soluzione trovata potrebbe risultare un’opportunità. Peraltro alcuni di questi ragazzi hanno volontariamente visitato le fabbriche palazzuolesi e gli imprenditori si sono dimostrati interessati. Ci sono però le solite pastoie burocratiche da superare".

E questi cinque anni come sono stati?

"Di fatto sono stati tre, perché con la pandemia siamo stati fermi due anni. Sono stati anni molto difficili, il covid ci ha frenato molto, ha influenzato tutta la nostra attività. Ma risultati positivi sono stati raggiunti: penso alla costituzione in questi giorni del nuovo distretto sanitario, che Palazzuolo non ha mai avuto.

E per la prima volta abbiamo ottenuto il tempo pieno a scuola".

Moschetti si ricandiderà?

"Ci sto ancora pensando. Molto dipenderà dalla squadra.

Se sarà possibile, decideremo il da farsi. Perché bisogna tener conto anche del fatto che fare il sindaco in un piccolo comune è un lavoro che ti assorbe molto di più di quanto si possa pensare. E non è semplice farlo, quando hai anche una tua professione".

Paolo Guidotti