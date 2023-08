Dal teatro al museo, i nuovi luoghi per sposarsi

Una cerimonia all’aperto in un bel giardino o nella sala di una villa è certamente più affascinante e romantica rispetto al rito in Comune. In Italia esistono molte location, dove è possibile celebrare il matrimonio civile con valore legale. Anche il Comune di Fiesole ha da tempo imboccato questa strada e dopo una lunga trattativa con la soprintendenza archeologica, è dal 2016 che è possibili dirsi "sì" fra i resti del teatro romano o sulla terrazza panoramica del museo civico. Da questa estate l’offerta si allarga ulteriormente. Chi lo desidera potrà infatti avere a disposizione in esclusiva anche gli spazi delle Terme e il Tempio etrusco-romano.

Si tratta di luoghi unici e per accaparrarseli si deve essere pronti a mettere mano al portafoglio, con costi non proprio alla portatata di tutti. Il top è il teatro romano, dove l’uso in esclusiva arriva a 4mila euro. Una cifra importante, tanto che a oggi, sebbene qualche domanda e richiesta di informazione ci sia stata, ancora nessuno è mai stato unito civilmente da sindaco o assessori fra l’orchestra e la cavea romana. Sono invece più abbordabili Tempio e Terme.

Le due aree arrivano sul mercato allo stesso costo della terrazza panoramica del museo per le quali bastano, si fa per dire, dai due ai 3mila euro, a secondo del giorno scelto. Ci sono inoltri limiti per il numero degli ospiti e l’organizzazione dovrà avvenire tramite agenzie del settore.

Daniela Giovannetti