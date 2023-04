Dal Romanelli di Borgo a campi di Greve Tanti progetti in ballo: "Siamo in ansia"

Si discute e si litiga sui 55 milioni dello stadio di Firenze, ma col fiato sospeso stanno anche i comuni di Borgo San Lorenzo, Dicomano, Vicchio, Sesto Fiorentino, Figline Incisa e Greve. Perché se salta il finanziamento Pnrr per lo stadio Franchi, saltano anche i contributi attesi per la realizzazione di numerosi impianti sportivi nell’hinterland.

A Sesto con i fondi Pnrr, oltre 4 milioni di euro, si preparavano a costruire la nuova piscina. Stessa cosa a Figline Incisa che aveva ottenuto 3 milioni di euro, mentre con 3 milioni e 600 mila euro Dicomano contava di adeguare i propri impianti sportivi. Borgo aveva il progetto di rifacimento completo del Centro Piscine e di interventi sul campo sportivo Romanelli, per un importo di 2 milioni e 600 mila euro, Greve avrebbe riqualificato piscina, campi da tennis e struttura polivalente, e attendeva 1 milione e 800 mila euro, mentre con 1 milione e 200 mila Vicchio avrebbe in parte messo mano a piscine e lago di Montelleri. Tutti progetti inseriti, insieme al Franchi - che faceva la parte del leone con 55 milioni su 71 -, nell’area "Sport e Benessere" del Piano integrato della Città Metropolitana. E se cade Firenze, cade tutto il pacchetto. I sindaci attendono qualche notizia certa, ma non nascondono preoccupazione: "Nessuno ci ha detto niente a ora – dice il sindaco di Dicomano Stefano Passiatore -. Noi andiamo avanti ma ho chiesto a Città metropolitana, assegnataria del finanziamento, di convocarci".

Il sindaco di Borgo Paolo Omoboni (nella foto) alza la voce: "Se passa il principio che fondi già formalmente assegnati si rimettono in discussione per motivazioni che non sono tecniche ma politiche, allora si apre un fronte sul quale noi sindaci non siamo disposti a trattare". Omoboni continua: "Le procedure di gara sono andate avanti e c’è chi ha già affidato i lavori. Qui non si parla solo del Franchi ma di un intervento complessivo di rivitalizzazione di strutture che sono centri fondamentali di socializzazione per i nostri territori. Ci opporremo con qualunque strumento a questo cambiamento, che non ha nessuna giustificazione tecnica: i progetti sono stati approvati, sono stati dati incarichi. L’Unione Europea si renda conto di quel che potrebbe accadere".

Paolo Guidotti