Dal nido all’infanzia, una sola scuola

di Manuela Plastina

A Rignano arriva il polo pedagogico 0-6, un modo nuovo di vivere l’educazione nella prima infanzia, in un percorso unico che abbraccia la fascia di età dai pochi mesi alla scuola vera e propria. Una piccola rivoluzione che nasce dall’accoglimento da parte della Regione Toscana della richiesta da parte del Comune di costituire appunto un percorso di continuità pedagogico-educativa tra il nido e la scuola dell’Infanzia; ed è diventata realtà con la firma di un protocollo con l’istituto comprensivo. "Da tempo sul nostro territorio comunale esiste già una continuità importante e una collaborazione stretta tra educatori e insegnanti – sottolinea il vicesindaco con delega all’Istruzione Federica Morandi (foto) –. A Rignano capoluogo le due strutture sono ravvicinate, a Troghi nello stesso plesso. E la lungimiranza di chi lavora con i nostri bambini, ha permesso già di realizzare progetti di continuità".

L’obiettivo principale dello 0-6 è razionalizzare, ottimizzare e favorire la co-progettazione tra nidi e materne in un sistema di relazioni professionali tra educatrici e insegnanti quale nodo principale della "comunità educante".

Un tavolo interistituzionale avrà il compito di dare le linee di indirizzo per raggiungere questi obiettivi: ne faranno parte il dirigente scolastico, il presidente del consiglio d’istituto, il responsabile del coordinamento pedagogico, un rappresentante del corpo docente, un referente dei nidi e una persona per i servizi alla persona del Comune. Poi un gruppo di lavoro penserà a attuare gli obiettivi, anche grazie a percorsi formativi dedicati al corpo insegnante. Da parte loro, i bambini saranno sempre più coinvolti in progetti da vivere insieme in spazi comuni dedicati, affinché l’apprendimento sia più possibile comune e condiviso, a partire da lessico e dal linguaggio pedagogico.

"Fare comunità significa oggi praticare forme di fusione in primo luogo educative e pedagogiche che possano sostenere la crescita dei bambini – dice Morandi –: continuità verticale, collegialità, condivisione e corresponsabilità guideranno questo percorso per il benessere e la crescita dei più piccoli, che per Rignano è da sempre una priorità".