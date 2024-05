Dal Mastio al Bastione Cavaniglia. Il cantiere del restauro aperto ai visitatori

Avanti con il restauro delle cortine murarie della Fortezza da Basso dal Mastio al Bastione Cavaniglia, che ora diventa cantiere aperto ai visitatori per consentire a tutti di godere da vicino della bellezza del monumento e del suo intervento di restauro. È infatti possibile una visione ravvicinata del monumento, oggi sede espositiva e congressuale, e del suo restauro accedendo agli impalcati del ponteggio grazie alla scala prefabbricata e alla piattaforma elevatrice, con possibilità di fare una sosta sulla terrazza in quota da cui si può ammirare il centro storico della città da un insolito punto di vista. Le installazioni fanno parte del piano di comunicazione, divulgazione e valorizzazione proposto dall’associazione temporanea di imprese, selezionata dall’Amministrazione comunale a seguito di procedura aperta e alla quale è stata affidata l’esecuzione dei lavori. L’intervento di restauro prevede puliture, consolidamenti, tassellature e stuccature dei paramenti in mattoni e pietra forte e il restauro degli antichi infissi e dello stemma mediceo in pietra serena. Per verificare lo stato dei lavori si è svolto un sopralluogo con assessorato ai Lavori pubblici e tecnici. Le visite saranno prenotabili sulla piattaforma www.fortezzafirenze.it al link “prenota la tua visita” con “slot” fino al raggiungimento delle quote. Sono previste visite per gruppi di 10 persone, ma anche eventi dedicati rivolti a Ordine degli architetti ed enti che potranno fare richiesta. Sul sito sarà pubblicato il regolamento per l’accesso. Le visite si svolgeranno sotto la sorveglianza di un referente dell’associazione di imprese.

La grande struttura difensiva, voluta da Alessandro de’ Medici, nel 1533, vide la sua completa realizzazione in quattro anni per opera di Pier Francesco da Viterbo e Antonio da Sangallo, non fu mai utilizzata in epoca rinascimentale, ma rimase al demanio militare fino al 1967. Unico precedente bellico nell’agosto del ’44, quando fu contesa fra tedeschi e partigiani nei giorni dell’insurrezione generale, prima che la linea del fronte arretrasse fino a Careggi. Il 7 settembre la piazza d’armi ospitò la cerimonia di smobilitazione delle formazioni partigiane a liberazione avvenuta.