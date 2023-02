Dal manoscritto al lettore in 7 mosse In partenza la maratona di “Testo“

Oltre 100 case editrici, sette "stazioni", autori italiani e internazionali, giornalisti, amministratori, laboratori, incontri e percorsi di lettura: la seconda edizione di "Testo – come si diventa un libro" apre da oggi a domenica alla Stazione Leopolda. L’appuntamento sull’editoria organizzato da Pitti Immagine racconta come nasce un libro in un viaggio attraverso tutte le sue fasi, dall’idea all’editore, dalla stampa alle mani del lettore. Per tre giorni "creiamo una mappa di tutto l’ambiente editoriale finalmente chiaro e omogeneo" spiega il direttore generale di Pitti Immagine Agostino Poletto.

Tanti i nomi noti nel fitto programma della kermesse della lettura con ospiti nazionali e internazionali, momenti di riflessione e di conoscenza anche sulle varie professioni dell’editoria e soprattutto "ordine": ogni casa editrice (107 in tutto) propone un ristretto numero di titoli e il percorso si svilupperà in sette stazioni, il Manoscritto, il Risvolto, la Traduzione, il Segno, il Racconto, la Libreria, il Lettore. Ognuna è guidata da un capostazione. Dalle 10, si inizia con un incontro con le istituzioni dal titolo "Fai contare la cultura. Leggere liberi, leggere forte".

Col saluto del governatore Eugenio Giani e del direttore dell’ufficio scolastico regionale Roberto Curtolo, interverrà la presidente della commissione regionale alla cultura Cristina Giachi per lanciare un nuovo progetto sulla lettura, stavolta di stampo nazionale dopo quello diffuso nelle scuole toscane. Si parlerà anche di cura con Gianpaolo Donzelli e Alberto Zanobini del Meyer, ci sarà la premiazione del concorso "Questione di sguardi" con Cristina Acidini, e spazio anche al gioco a tema Proust con Beniamino Sidoti e Riccardo Ventrella. Il firmacopia oggi è doppio, con gli autori Monica Barengo e Gabriel Pacheco, mentre Amanda Lear, accompagnata da Maria Luisa Frisa, racconterà "La mia vita con Dalì", il suo recente libro. Gli eventi sono per tutti i gusti, accompagnati dalla narrazione di "Radio Gridolini" a cura di Todo Modo.

Manuela Plastina