Dal Lions Firenze Ponte Vecchio sostegno all'associazione Artemisia

Firenze, 4 luglio 2023 - Un'occasione preziosa per completare un ultimo, importante service quella organizzata a Villa Machiavelli in Sant'Andrea in Percussina dalla presidente uscente del Lions Club Firenze Palazzo Vecchio, Marcella Giannoni, che nel corso dell'incontro dedicato al tradizionale “passaggio della campana” ha consegnato 2500 euro ad Elena Baragli, presidente dell’Associazione Artemisia.

“I fondi – spiega Giannoni - serviranno per pagare le bollette delle case “nascoste” nella città di Firenze, dove l'Associazione ospita gratuitamente le donne vittime di violenza domestica, che sono riuscite a scappare dalla propria casa e che adesso combattono per ricostruire un futuro per se stesse e per i propri figli”.

Marcella Giannoni e Mauro Cipriani

Nel corso dell'annata i service però sono stati molti, frutto anche della collaborazione con gli altri Lions Club del territorio. Per fare alcuni esempi: “Voliamo senza limiti”, nell'Aeroporto di Cinquale; la commedia “I compromessi sposi”, a favore dell'Associazione Pane Quotidiano; “Lions in piazza”, grazie al quale il Club ha offerto visite mediche specialistiche gratuite alla cittadinanza; “I giovani e la sicurezza stradale”, per la sensibilizzazione contro l'assunzione di drgohe e alcol durante la guida; “Lions Day: vedere oltre il calcio visionario”; la gara podistica “Scatta alle Cascine”, a favore di banco Alimentare, e “Insieme possiamo: mescoliamoci – play the games”. È inoltre attualmente in corso il restauro del libro “Ossi di seppia” di Montale, appartenenete alle collezioni della Fondazione Spadolini.

L'annata guidata da Marcella Giannoni ha anche visto attribuire due prestigiosi Melvin Jones a Stefania Andreani e Pietro Garofalo. A concludere la serata è stato il passaggio della campana al presidente incoming Mauro Cipriani.

Caterina Ceccuti