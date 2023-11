Dal front office al giardino. Posti all’Human Company

Il gruppo toscano Human Company, che ha il suo quartier generale a Firenze, ricerca personale da inserire nei suoi camping e villaggi turistici, anche nell’area del capoluogo toscano. Per Villa la Palagina, struttura situata a Ponte agli Stolli, seleziona addetti al front office, operai agricoli e addetti alla manutenzione del verde, addetti alle pulizie e allo shop interno. Per il camping di Firenze sud il gruppo seleziona un addetto all’info point, mentre per il Norcenni Girasole Village le posizioni aperte sono le seguenti: addetto alla manutenzione del verde e junior Qhse di struttura, che si occuperà di presidiare tutte le attività, in particolare quelle che concernono la gestione della salute, della sicurezza e dell’ambiente. Non mancano le figure ricercate per la sede di Firenze, quali un geometra, uno specialista in materie legali e un IT Project Manager. Per informazioni: lavoraconnoi.humancompany.it.