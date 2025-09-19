Dal design iconico all’architettura urbana. La Toscana vista con gli occhi di Gae Aulenti

Il lungo rapporto tra Gae Aulenti e la Toscana, dai progetti per la famiglia Pucci alla fine degli anni Sessanta, passando per il nuovo ingresso della stazione di Santa Maria Novella dal binario 16 nel 1990, è al centro della mostra ’La modernità si può costruire altrimenti. Gae Aulenti e la Toscana’, allestita a Palazzo Medici Riccardi di Firenze, a cura di Emanuela Ferretti e Silvia Moretti.

In otto nuclei tematici si racconta il percorso della grande architetta e designer, figura tra le più importanti e influenti del secolo breve, fra disegni dell’Archivio Gae Aulenti, fotografie, plastici dei progetti appositamente realizzati e narrazioni digitali. L’intenso rapporto tra la Toscana e Gae Aulenti (1927-2012) ha inizio nei primi anni Sessanta quando l’architetta collabora con le aziende Poltronova e Martinelli Luce, da cui nascono due icone del design italiano: la sedia Sgarsul e la celebre lampada Pipistrello.

Per l’architettura oltre a Palazzo Pucci a Firenze, riprogetta il giardino della villa di Granaiolo a Castelfiorentino, dove dal 4 ottobre aprirà una seconda sezione della mostra al Centro Culturale Cambio. Il rapporto con la Toscana si consolida con il progetto per una casa unifamiliare a Pisa (ancora in essere) e con l’allestimento della Galleria del Libro (non più esistente) a Viareggio, per rinsaldarsi alla metà degli anni Settanta a Prato, grazie alla collaborazione con Luca Ronconi per alcune scenografie teatrali. La sua figura è stata centrale nel dibattito architettonico fiorentino, partecipando a concorsi di grande rilievo: nel 1998, fu invitata a competere per la nuova uscita degli Uffizi.

Anni dopo, nel 2001, Aulenti fu nominata presidente della giuria del concorso per la stazione dell’Alta Velocità, vinta da Norman Foster. Questo ruolo sottolinea la sua grande competenza e il suo prestigio a livello internazionale. La mostra è promossa da Fondazione Architetti Firenze (Faf), Master Museo Italia (Mmi) dell’Università degli Studi di Firenze, Archivio Gae Aulenti di Milano grazie a Città Metropolitana di Firenze, Fondazione Cambiano e Fondazione Mus.e.

E oggi alle 17.30, nell’ambito di ’Contesto’, il salone di Pitti Immagine dedicato all’editoria dà appuntamento alla Stazione Leopolda di Firenze per la presentazione del volume ’Gae Aulenti. La Gae (Electa)’. Per confermare la presenza: [email protected]

O.Mug.