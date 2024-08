dal consiglio di stato

Arriva la bocciatura da parte del Consiglio di Stato del ricorso contro la sentenza del Tar Toscana che aveva respinto la richiesta di annullamento della delibera della giunta di Palazzo Vecchio dell’ottobre 2020 relativa alla "non assoggettabilità a Via", la valutazione impatto ambientale, in merito al progetto della linea del tram 3.2 Libertà-Bagno a Ripoli. Lo aveva presentato Mario Razzanelli, da sempre in prima fila contro il sistema tramviario che, all’epoca dei fatti, ricopriva il ruolo di consigliere comunale in Palazzo Vecchio.

Il ricorso chiamava direttamente in causa il Comune e Tram di Firenze Spa. Il Comune di Bagno a Ripoli, a sua volta, direttamente coinvolto nel progetto dato che il suo territorio ospita parte del tracciato , si era schierato con gli altri due soggetti.