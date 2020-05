Firenze, 18 maggio 2020 - Dal balcone di Gavinana a quello di Palazzo Vecchio con tappe anche su Ponte Vecchio e sul sagrado del Duomo. Maurizio Marchini, cantante lirico, musicista e insegnante di musica che si è esibito su tanti palcoscenici (tra cui quello del teatro della Pergola e della St. Mark’s English Church, in Sudafrica al Brooklyn Theater di Pretoria, esibendosi anche per le pop star Leona Lewis e John Legend) ha cantato per la città. Un in bocca al lupo alla sua Firenze che proprio oggi prova a ripartire. Un’esibizione itinerante, organizzata grazie alla collaborazione dell’assossore alla cittadinanza attiva Alessia Bettini, che è cominciata al Duomo per poi spostarsi in piazza della Signoria e su Ponte Vecchio. “Sono emozionato” dice il tenore. Commovente l'intepretazione della celebre romanza di Giacomo Puccini, Nessun Dorma con alcune delle parole come ‘Dilegua, oh notte. Tramontate stelle. All'alba vincerò. Vincerà. Vincerò’ che sembrano state scritte apposta e quella di Firenze sogna.



"Ho cominciato il 13 marzo – racconta Marchini – con Nessun Dorma che ho cantato in occasione del flash mob solidale in tutta Italia. In tanti, da tutto il mondo, mi hanno ringraziato e ho deciso di continuare". Così Maurizio dal suo balcone-palcoscenico nel quartiere di Gavinana è stato battezzato in tutto il mondo ‘il tenore italiano che incanta i fiorentini’: basti pensare che sono state oltre 3 milioni e mezzo le visualizzazioni del cielo sopra i tetti di via Villamagna sulle note di Nessun Dorma. “E ora sono qui – conclude -, per me è un onore esibirmi su palcoscenici così importanti”.

“E’ un un bellissimo esempio di cittadinanza attiva - prosegue Alessia Bettini - che ha dato un po’ del suo tempo per la città e per fare forza ai fiorentini in un momento difficile. Un ringraziamrno e un plauso a un cittadino di Firenze ch ha messo a disposizione il suo talento, il suo impegno e la sua arte per dare un buon auspicio a tutta la città e che è riuscito a conquistare e a portare il nome di Firenze in tutto il mondo”.



