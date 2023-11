Dal 21 al 23 novembre a Firenze gli Stati del mondo per 'The world in Florence'

Firenze, 17 novembre 2023 – Dallo Shirvan dell’Azerbaigian, regione dei villaggi dove si tessono i tappeti più pregiati e raffinati, al monastero ortodosso di Tserakvi nei dintorni di Marneuli in Georgia, dal lago marino di Messolonghi in Grecia, sede di un ecosistema acquatico unico al mondo fino al Butokuden giapponese passando per l’antica capitale del Taiwan Tainan.

Sono soltanto alcuni dei luoghi del mondo protagonisti con i propri rappresentanti istituzionali della terza edizione del festival Internazionale "The World In Florence”, l’iniziativa ideata da Fondazione Romualdo Del Bianco e Movimento Life Beyond Tourism - Travel to Dialogue, con il patrocinio - tra gli altri - di Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana, Consiglio d’Europa, che quest’anno ha al centro il diritto alla mobilità come necessità per soddisfare la propria curiosità culturale ma in modo sostenibile (programma completo su www.theworldinflorence.com).

La direzione scientifica del festival è affidata a Corinna del Bianco, Aurora Savelli e Giorgio von Arx. Durante la manifestazione, che si svolgerà dal 21 al 23 novembre 2023 nel cuore di Firenze, tra la residenza storica Palazzo Coppini (dimora medievale situata a San Lorenzo, in via del Giglio 10, che raccoglie manufatti dai sette continenti) e la Palazzina Reale di Santa Maria Novella, si terrà il “Learning journey”, un viaggio di confronto sul turismo, dialogando sulle sfide da affrontare e nuove soluzioni da esplorare.

Saranno in delegazione esponenti di tutti i Paesi che hanno già confermato la propria partecipazione e che propongono una serie di itinerari tra i luoghi più affascinanti dei loro territori. Azerbaigian, Camerun, Georgia, Grecia, Italia, Giappone, Kazakistan, Lituania, Marocco, Nigeria, Polonia, Romania, Taiwan e Ucraina saranno i Paesi protagonisti delle narrazioni culturali dei territori al centro delle giornate. I percorsi di approfondimento si rivolgono a studenti, ricercatori, docenti e a tutti gli interessati alle tematiche trattate, la partecipazione è aperta e gratuita. Le sessioni si svolgeranno in modalità dinamica, sia in presenza che in diretta streaming sul canale YouTube di Life Beyond Tourism. Relatori e relatrici di altissimo livello nel panorama internazionale, per gli studi e le attività relative alle tematiche sopra esposte, si confronteranno con le giovani generazioni.

Il festival prenderà avvio alle 15.30 di martedì 21 novembre con i saluti e i ringraziamenti istituzionali di Carlotta Del Bianco, Presidente Fondazione Romualdo Del Bianco, Alessia Bettini, Vicesindaca e Assessora cultura, turismo, partecipazione, cittadinanza attiva, manutenzione e decoro. A seguire la tavola rotonda “Life Beyond Tourism e comunità locali: prospettive su Firenze” coordinata dal presidente della Fondazione E-Novation e direttore “The Map Report” Massimo Lucidi.

Conclusione giovedì 23 novembre ore 21 con il concerto di musica jazz organizzato dal Consolato Onorario della Repubblica Ceca per la Toscana e l’Associazione ARCA in collaborazione con il Conservatorio di Musica Luigi Cherubini di Firenze con il Trio Del Dipartimento Jazz del Conservatorio Cherubini - Renzo Cristiano Telloli al sax alto, Miguel Mario Cheti alla chitarra e Andrea Marianelli al contrabbasso – e con canti e balli tradizionali del Popolo Yoruba, organizzato da Splendid Tunes and Amazing Grace Voices di Ibadan (Nigeria).