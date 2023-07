Dai un voto alla biblioteca Anche online

Luglio, tempo di pagelle. La Biblioteca di Scandicci ha chiesto ai suoi utenti un giudizio sui servizi. Per questo motivo è on line un questionario sulla soddisfazione del servizio per capire come gli utenti valutano la qualità del servizio e per conoscere i bisogni e le aspettative della cittadinanza. E’ possibile compilare il questionario sia in biblioteca sia online. Ovviamente compilare il questionario serve a rendere il servizio sempre migliore, almeno questo è l’auspicio dei promotori. L’amministrazione è al lavoro anche per potenziare i servizi di studio individuale sta lavorando per cercare di ampliare gli spazi anche in strutture esterne alla biblioteca.