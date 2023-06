Dai Muse ai Drones

All’Hard Rock Cafe Firenze il primo appuntamento con la musica live di giugno vedrà come protagonista la toscanissima tribute band dei Muse, i Drones. Nato nel 2015, il gruppo musicale di Cutigliano, sull’appennino pistoiese, salirà sul palco del Cafe di piazza della Repubblica domani alle 21 per una serata di intrattenimento puro, con una scaletta che varia ogni volta da "Showbiz" a "Simulation Theory".

Il giovanissimo trio dei Drones - formato dal frontman cantante e chitarrista Davide Pupilli, dal batterista Simone Nesti e dal bassista e corista Matteo Carilli – si è sin da subito esibito su importanti palcoscenici italiani spingendosi fino al cuore dell’Europa portando la loro energia anche in Germania, Olanda, Belgio e Svizzera. Un trio di professionisti che vuole rendere omaggio a una delle più grandi rock band nel nuovo millennio, portando sul palco non solo la musica ma un vero e proprio spettacolo con proiezioni video, effetti speciali e non proponendo mai la stessa scaletta.