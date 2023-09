Dai bivacchi ai condizionatori: gli affitti turistici a Firenze visti dai condomini

Costretti a vivere nei condomini, divenuti ormai dei veri e propri alberghi diffusi con rumori a tutte le ore, bivacchi negli spazi comuni, biancheria sporca in attesa di ritiro. Sono i proprietari e gli inquilini che si ritrovano a vivere in palazzi dove gli airbnb superano le abitazioni dei residenti. E’ quanto emerge da un’analisi che scaturisce dalle segnalazioni pervenute a "Questo condominio non è un albergo", lo sportello aperto dai primi di giugno 2023 dal Sunia di Firenze e da Progetto Firenze, in collaborazione con la Cgil, proprio per dare una risposta al problema degli affitti brevi. Che riguarda per lo più il centro della città ma non solo; sui condomini analizzati, in centro ma non solo, la media degli appartamenti destinati ai turisti supera ormai il 50% (minimo 20%, massimo 80%).

Per il 100% del campione analizzato composto da 100 persone, da quando è iniziata l’escalation degli airbnb, il tessuto sociale del quartiere è cambiato profondamente. Basti pensare che il 92% ha dichiarato di incontrare quasi esclusivamente turisti fuori casa. Tra i problemi segnalati con più frequenza (dal 91% degli intervistati) l’insicurezza dovuta al viavai di estranei. Ma anche il rumore a tutte le ore, l’abuso dei servizi (sovraccarico ascensore, più frequenti lavori di manutenzione, aumento interventi spurgo) con conseguente aumento spese condominiali dal 10% a oltre il 30%. "Nel mio palazzo sette appartamenti su dieci sono airbnb - sottolinea Stefano Bartoli che vive nel quartiere di San Lorenzo -. I disagi sono tanti: dai condizionatori accesi h24 al viavai di valigie e bici parcheggiate ovunque. Quando esco di casa incontro sempre persone nuove".

La Cgil Firenze e Toscana, il Sunia e Progetto Firenze hanno già presentato alle istituzioni delle proposte di revisione della normativa regionale in materia di turismo e urbanistica, in modo da consentire la facoltà agli amministratori di regolamentare il fenomeno.

Nell’elaborazione di queste norme, le organizzazioni sindacali si sono avvalse del contributo di esperti di urbanistica e docenti universitari di diritto costituzionale ed ammnistrativo. L’auspicio, dicono Ilaria Lani di Cgil Firenze e Gessica Beneforti di Cgil Toscana, Laura Grandi del Sunia e Grazia Galli di Progetto Firenze, "è che le proposte presentate siano accolte al più presto, in modo da dare ai Comuni uno strumento efficace per garantire che i centri urbani non si svuotino di residenti e di attività economiche e produttive non incentrate sul turismo mordi e fuggi".

Rossella Conte