Dagli animali all’opera di Puccini. Il maxi cartellone dedicato ai piccoli

Dal dialogo alla Specola con gli zoologi Rita Cervo e Federico Cappa all‘omaggio a Giacomo Puccini, a 100 anni dalla morte. Dalla "notte al museo" per dormire una notte nel Salone dei Cinquecento al "giardino impossibile" dentro il Cortile della Dogana di Palazzo Vecchio. Tutto questo è Firenze dei bambini: l’11ª edizione si svolgerà dal 19 al 21 aprile ed avrà come titolo ‘Germogli’ con approfondimenti sui temi della terra, della natura e delle relazioni fra esseri viventi’. Ci sono tanti appuntamenti grazie al lavoro del Comune di Firenze e di Muse, con la direzione artistica di Valentina Zucchi.

La mattina del 19, come da tradizione, è riservata alle classi e alle scuole, con un programma di progetti dell’ufficio ‘Le chiavi della città’. Nel pomeriggio, con inizio alle 17.30, si svolgerà il dialogo tra Cervo, Cappa e i bambini. Sarà poi possibile fare visite al museo, esclusivamente per piccoli gruppi e su prenotazione (dalle 17 alle 19.30, visite ogni mezz’ora). Nel cortile della Dogana, durante il weekend, si potrà ammirare un "giardino impossibile" dove , fra alberi in germogli e distese verdi, grazie al Gruppo Mati di Pistoia sarà possibile vivere l’incanto della natura anche nel cuore della città. In Sala d’arme prenderà vita lo spettacolo firmato dalla Compagnia di Teatro Tpo +Erba, che permetterà ai più piccoli di immaginare una città fatta di erba, alberi, insetti e uccelli, mentre nel Salone dei Cinquecento la domenica sarà messa in scena ’Turandot’. Una fiaba in musica a cura del Festival Puccini di Torre del Lago.

Non può mancare la "notte al museo", tra sabato e domenica. E l’omaggio a Puccini, legato a Firenze anche perché "Firenze germoglia ed alle stelle salgon palagi saldi e torri snelle". Ecco dunque che i partecipanti potranno prender parte a percorsi, racconti e attività performative sulla vita e sull’opera del grande compositore, con un’attenzione particolare alla Turandot (la cui prima in teatro è in programma proprio il 21 aprile), che vedranno un momento straordinario con l’esecuzione del concerto presso la cavea il 20 aprile (alle ore 17.30) Firenze è come un albero fiorito, con arie e musiche pucciniane interpretati dagli artisti dell’Accademia del Maggio. Sempre il 21 aprile, davanti all’arengario di Palazzo Vecchio, ci sarà il gran finale in musica, sempre come omaggio a Puccini.

Da segnalare anche a Palazzo Vecchio, nel Teatrino delle storie, l’allestimento di un "nido" per i bambini da 0 a 4 anni, con letture, giochi e attività per i piccolissimi e i loro accompagnatori. "Firenze dei bambini è diventato ormai un appuntamento istituzionale importante - ha detto l’assessore all’Educazione Sara Funaro - che dà la possibilità di creare luoghi di socialità e scoprire spazi cittadini. Anche quest’anno Firenze ospiterà tanti eventi per i bambini e per le famiglie". L’obiettivo, ha aggiunto Funaro, "è sensibilizzare i cittadini, fin da piccoli, sulle tematiche ambientali, che sono una vera urgenza nelle nostre città e nel nostro Paese. Noi pensiamo infatti che sia necessario agire su più aspetti: sensibilizzazione, educazione e realizzazione di azioni che permettono di fare in modo che le nostre città siano sempre più sostenibili". "Firenze germoglia, Firenze fiorisce: questa edizione guarda alle radici della nostra città, che nel nome porta la memoria di un fiore speciale", ha commentato Zucchi.