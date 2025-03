Dacia Maraini presenta ’Sguardo all’Africa’

Giovedì (ore 18) alla libreria Feltrinelli di piazza della Repubblica a si terrà la presentazione di ’Sguardo all’Africa – Reportage, ricordi, racconti del continente nero’ della scrittrice Dacia Maraini edito da Marlin nella collana ’La camera del fuoco. A cura di Michelangelo La Luna’. La scrittrice nata a Fiesole con questo volume completa la trilogia dedicata ai suoi viaggi in Asia, in America e, adesso, in Africa. L’Africa è il continente più amato dalla nota scrittrice, quello per cui ha scritto molti reportage, pagine narrative e persino un documentario ’Ritratti delle donne africane’, girato in Costa d’Avorio e trasmesso dalla Rai nel 1977. L’Africa è anche il continente più visitato insieme agli inseparabili amici Alberto Moravia e Pier Paolo Pasolini, che lo consideravano uno dei luoghi più importanti per la loro ricerca e per loro produzione artistica. Oltre a essere un resoconto dei viaggi compiuti in Etiopia, Kenya, Somalia, Egitto, Costa d’Avorio, Marocco, Algeria, Sudan, Nigeria e altri, la Maraini tratta con passione temi rilevanti per molte popolazioni africane, come la guerra civile, la carestia, il colonialismo, l’ingiustizia sociale, la prostituzione, l’infibulazione, ecc. mettendo, come sempre, in risalto la difficile condizione e il ruolo importante delle donne nella famiglia e nella società. "Per me il viaggio è un processo di conoscenza. Prendo aerei e treni per capire, conoscere confrontarmi con persone e culture diverse. A volte il confronto è faticoso e perfino doloroso, ma utile per una crescita interiore" le parole di Maraini.