"Dacci il tuo cellulare" Dice no e lo feriscono

Si rifiuta di dare il cellulare, e viene aggredito in pieno centro sembra con un coltello o un taglierino, al braccio sinistro e alla coscia, e pugno al viso. E’ accaduto alle 5 in piazza Repubblica, vittima un marocchino di 24 anni.

Intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile che hanno raccolto la testimonianza giovane: ha raccontato che mentre percorreva via della Vigna Nuova, giunto all’angolo con via Tornabuoni, è stato avvicinato da due sconosciuti che gli hanno ntimato di dargli il cellulare. Lui ha detto no, i due lo hanno picchiato e ferito colpendolo con un’arma da taglio. Poi sono fuggiti, ma senza prendergli nulla. Il giovane è stato trasportato a S.M.Nuova con l’applicazione di punti di sutura.