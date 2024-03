Da viale Giannotti fino a via di Ripoli. Riqualificazione dei marciapiedi e potature alberi. Le modifiche alla viabilità per l’inizio dell’intervento

Nuovi marciapiedi in via di Ripoli, a cui si aggiunge la potatura delle alberature in viale Giannotti. Ma anche la prosecuzione dei lavori di riqualificazione dei marciapiedi in via Cavour e gli interventi alla rete di distribuzione dell’energia elettrica in via dei Cadolingi e via Chiusi. Sono alcuni dei principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione. Per quanto riguarda le riqualificazioni stradali, lunedì 4 marzo è in programma l’avvio dei lavori relativi al nuovo marciapiede di via di Ripoli nel tratto tra via Caponsacchi e piazza Elia Dalla Costa. Saranno istituiti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta a tratti anche in via Caponsacchi e piazza Elia Dalla Costa. Inoltre in via di Ripoli sarà istituito anche un divieto di transito per il mezzi superiori ai 35 quintali da via Accolti a piazza Elia Dalla Costa. Termine previsto 30 aprile.