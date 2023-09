Da via Bolognese a via Incontri. La settimana dei cantieri fra manutenzioni e divieti in vista

Nuovo asfalto in via Bolognese e via della Torre, lavori alla rete idrica in via Barbera e via Incontri. Ma anche la manutenzione di tombino in viale Giannotti. Solo alcuni dei principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione. Per quanto riguarda le asfaltature, proseguono i lavori di risanamento con asfalto fonoassorbente in via Bolognese. Da martedì 19 in orario notturno (21-6) saranno in vigore restringimenti di carreggiata con senso unico alternato da largo Fanciullacci al numero 107. Termine previsto 22 settembre.