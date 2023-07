Da Torricella all’Antella nuovo asfalto in tempi di minor traffico

di Manuela Plastina

Puntando sulle strade meno trafficate per cittadini già partiti per le ferie, il Comune di Bagno a Ripoli avvia alcuni lavori sulle strade di Antella per manutenzione straordinaria in nome della sicurezza e del decoro. L’amministrazione ha stanziato 150 mila euro per alcuni interventi di riqualificazione delle strade del territorio, ossia via della Torricella e via dell’Antella. La prima è interessata da lavori stradali nel tratto tra via Brigate Partigiane e il civico 25: fino al 7 luglio divieto di sosta e limite di velocità a 30 chilometri orari, senso unico alternato e traffico interrotto tra i numeri 22 e 25. Questo intervento richiede un investimento da 32 mila euro. Su via dell’Antella invece il cantiere è più impegnativo e supera i 100 mila euro: dal 9 luglio partirà la riasfaltatura completa nel tratto tra il parcheggio di via Pertini e il portale di Villa Pedriali, parallelamente alla nuova pista ciclabile. È una strada chiave per la viabilità della zona, per questo i lavori saranno in notturna: gli operai saranno all’opera dalle 21 alle 6 e solo in questa fascia oraria sarà anche istituito il senso unico alternato con limite di velocità. La riasfaltatura di questo pezzo di via dell’Antella era attesa da un anno, dopo lo stesso lavoro fatto nel tratto successivo, dal centro abitato di Antella fino al parcheggio di via Pertini. "Il piano asfalti – spiega l’assessore ai lavori pubblici Francesco Pignotti – significa riqualificare le nostre strade per dare più sicurezza e più decoro".