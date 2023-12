Da Sol Gabetta a Ying Li: weekend con le stelle della musica

L’altra parte del pentagramma protagonista, con due stelle che illuminano di intensità e verve il weekend degli Amici della Musica di Firenze. Sabato 9 dicembre alle 16 al Teatro della Pergola sale alla ribalta Sol Gabetta. La carismatica ed esuberante violoncellista argentina, che vanta riconoscimenti come l’Herbert von Karajan Prize al Festival di Pasqua di Salisburgo, il primo premio OPUS Klassik come strumentista dell’anno, vari premi all’Echo Klassik e una nomination ai Grammy Award, a Firenze suonerà in duo con il raffinato pianista francese Bertrand Chamayou per proporre un programma di musiche di Mendelssohn, Rihm, Brahms e Widmann. "Credo che la mia personalità sia maturata anche grazie alla musica – dice la Gabetta -. Mi ha liberata dalla paura del pregiudizio e delle aspettative, di quello che alla gente può piacere o meno. Il risultato è che oggi sono contenta di me e di quello che faccio. E, condividerlo con altre persone, è quanto mi fa sentire davvero libera".

Domenica alle 21 alla Sala del Buonumore Pietro Grossi del Conservatorio Cherubini di Firenze debutta invece in Stagione la pianista cinese Ying Li. Per l’occasione la musicista, che ha vinto il Premio Internazionale Antonio Mormone e il Young Concert Artists Susan Wadsworth International Auditions, presenta il programma Circle of life, che esplora la realtà e la fantasia attraverso le prospettive della vita e dell’amore.

L’apertura, con brani di Couperin, lascia spazio a Le Tombeau de Couperin di Ravel, per poi proseguire con la grande intensità emotiva di Prokof’ev (una selezione da Romeo e Giulietta) e Liszt (Ballata n. 2 in si minore, S 171), per sfociare nel finale allegro della Sonata di Bartók.