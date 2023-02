Da Settimello, allarme finestre della scuola: molte sono pericolanti

Il capogruppo consiliare della Lega Daniele Baratti torna a polemizzare sull’incidente avvenuto, nei giorni scorsi, in una classe della scuola secondaria di primo grado Arrighetto da Settimello di via Mascagni dove era caduta l’anta di una finestra, con il ferimento, per fortuna in maniera non grave, di un alunno: "Chiedo chiarezza – dice – sulla manutenzione delle finestre. Dopo quanto accaduto, lo scorso 20 febbraio mi sono recato presso la stessa scuola per effettuare un controllo visivo. Purtroppo, con notevole sconcerto da parte mia, ho rilevato la presenza degli stessi cartelli con la scritta ‘finestra rotta, non aprire’ che avevo trovato durante il mio sopralluogo del 16 novembre. Visto che il Comune, dopo l’incidente, ha dichiarato sulla stampa che qualche mese fa aveva verificato tutti gli infissi senza che venisse segnalato alcun pezzo a rischio perché durante il sopralluogo di lunedì ho trovato gli stessi cartelli del 16 novembre? Perché dal 2016 ad oggi ho trovato spesso finestre rotte in quella scuola? Tra l’altro, in occasione di quest’ultimo sopralluogo, ho constatato che vi sono altre finestre che presentano problemi". Proprio per questi motivi Baratti annuncia che si attiverà in consiglio comunale: "Ritengo doveroso fare chiarezza – dice - pertanto presenterò una interpellanza nella prossima seduta". La caduta dell’anta si era verificata lo scorso 17 febbraio poco prima delle 13 e uno studente di 12 anni era rimasto ferito ad un piede e trasportato, per i controlli del caso, all’ospedale pediatrico Meyer.

Sandra Nistri