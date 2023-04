Da "Sarajevo a Odessa" Sofri e l’infinita storia della guerra

Torna domani la rassegna ‘Finestre Alte. Libri Voci Città’, organizzata dal Centro Umanesimo Contemporaneo che si trova all’interno dell’Istituto nazionale di studi sul Rinascimento a Palazzo Strozzi: dalle 16.30 è in programma un dialogo tra il saggista, giornalista e scrittore Adriano Sofri e il docente di storia contemporanea al dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Firenze Marco Bresciani. Il dialogo, dal titolo "Da Sarajevo a Odessa. Dove la storia non è mai finita", affronta un passato doloroso e abbraccia un presente altrettanto doloroso. Il comune denominatore è la parola guerra, vocabolo usato ormai come un ciao, forse perché i problemi in Europa ormai sono diventati un’abitudine. I fatti sono ormai noti a tutti: l’invasione russa in Ucraina del 24 febbraio, il suono delle sirene antiaeree, morti, distruzione. È quel vocabolo, "guerra" che racchiude all’interno angoscia, timore, paura.

Sofri e Bresciani ne parleranno. Da Sarajevo a Odessa perché, come più volte si dice, la storia non finisce mai.

L’istituto nazionale di studi sul Rinascimento propone da sempre eventi di grande interesse ed è una istituzione storica di Firenze: attiva dal 1937, diffonde gli studi umanistico-rinascimentali tramite pubblicazioni, borse di ricerca, conferenze, convegni e seminari di carattere nazionale e internazionale. È presieduto dallo storico della filosofia Michele Ciliberto, professore emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa e socio nazionale dell’Accademia dei Lincei di Roma. Il titolo della rassegna culturale ‘Finestre Alte. Libri Voci Città’ si riferisce alle iconiche e luminose bifore del palazzo ideato alla fine del Quattrocento da Giuliano da Sangallo e Benedetto da Maiano. Finestre aperte sulla Piazza e rivolte alle nuove prospettive dell’umanesimo contemporaneo.

Niccolò Gramigni