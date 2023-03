Da Publiacqua 150mila euro per gli eventi

Al via il Bando cultura 2023 di Publiacqua, che sosterrà con 150mila euro la produzione e realizzazione di eventi culturali, a beneficio di soggetti che operano sul territorio dei quarantasei comuni dove l’azienda gestisce il servizio idrico. Il bando è stato presentato ieri: per tutti i soggetti che rientreranno nei requisiti previsti è previsto un cofinanziamento che potrà arrivare fino a un massimo di 20.000 euro, e coprire fino al 30% del costo complessivo del progetto.

Per la cultura Publiacqua conferma inoltre il sostegno e la partnership con soggetti come Teatro del Maggio musicale fiorentino, Fondazione Palazzo Strozzi e altri ai quali complessivamente nel 2022 sono stati destinati, sotto forma di art bonus, 175.000 euro e che vedranno confermato l’impegno dell’azienda al loro fianco anche per questo 2023, con un’erogazione di 200.000 euro, assieme ad una new entry importante e prestigiosa come Pistoia Musei, di cui Publiacqua sosterrà il progetto di corporate membership.

Le domande ammissibili saranno valutate in base a vari criteri come il numero fruitori attesi (10 punti), il partenariato locale (10 punti), la qualità del progetto (40 punti), la promozione immagine Publiacqua (40 punti).

Le attività devono essere avviate nell’arco del 2023 e comunque in un momento successivo all’aggiudicazione del contributo. I progetti devono concludersi entro il 31 dicembre 2023.