Da piazza Resistenza a Matteotti. I lavori di semipedonalizzazione

Semipedonalizzazione De Amicis Aleardi, verso il completamento della passeggiata cittadina.

Riaperto l’incrocio tra via Aleardi e via Leopardi, sono in fase di conclusione i lavori per i sottoservizi a cura di Publiacqua e Centria Reti Gas.

Sono in corso anche i lavori in piazza Repubblica con il completamento della pavimentazione e la conclusione della riqualificazione del giardino pubblico. Per tutto il periodo dei cantieri viene sempre garantito l’accesso pedonale a tutti i negozi e ai servizi di via Aleardi e di piazza Repubblica.

L’obiettivo è consegnare l’intervento entro la primavera per far godere ai cittadini (e anche a chi farà la campagna elettorale ndr) della passeggiata unica da piazza Resistenza a piazza Matteotti. In tutto il tratto di asse viario tra le vie De Amicis e Aleardi, a partire da piazza Togliatti fino all’incrocio con via Burchietti, viene rimodulata la sezione stradale in modo da recuperare spazi pedonali di riqualificazione dell’ambito urbano. Nella riqualificazione è prevista una nuova pavimentazione di pregio. Ci sono anche elementi di arredo urbano, che hanno lo scopo di favorire la condivisione dello spazio pubblico. E proprio questi elementi di arredo urbano, nelle settimane scorse, sono già stati imbrattati dai soliti vandali con rifiuti e cibo spiaccicato sui marmi, nonostante ancora il cantiere non sia chiuso.