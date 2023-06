Da Pasotti a Celestini, tutti in scena Il cartellone di stelle del Puccini

di Olga Mugnaini

A teatro per divertirsi, per riflettere, per indagare le nevrosi personali e collettive, scoprire fragilità vecchie e nuove, ma anche per esplorare nuovi orizzonti. Il Puccini ha chiuso la stagione raccontando tutto questo a 44.899 spettatori paganti per un totale di 136 spettacoli, superando i risultati precedenti alla pandemia. E da qui riparte, con entusiasmo, presentando il nuovo cartellone 2023-2024, che ancora una volta raccoglie il meglio delle produzioni del panorama nazionale.

Illustrato dalla presidente del Teatro Puccini e dal direttore artistico Lorenzo Luzzetti, la prossima stagione da ottobre a maggio comprende 10 spettacoli in abbonamento completo e 14 in abbonamento a scelta. Si comincia con Vuccirìa Teatro e lo spettacolo ‘Io, mai niente avevo fatto’, scritto e diretto da Joele Anastasi, dramma a tre voci, ambientato nella Sicilia di fine anni ’80 interpretato dallo stesso Anastasi, Enrico Sortino e Federica Carruba Toscano. Uno spettacolo che parla di omosessualità, violenza e malattia, rompendo silenzi e luoghi su queste tematiche.

A seguire Ascanio Celestini e ‘L’asino e il bue’, un ’racconto senza spettacolo’, costruzione teatrale e sonora che lo vede in scena con tre musicisti. Giorgio Pasotti, diretto da Alessandro Gassmann, si misurerà con le parole di Franz Kafka attraverso due ‘Racconti disumani’, per parlare agli uomini degli uomini. Ritornano Ale & Franz con NatAle & Franz Show, classico spettacolo di Natale con tante risate e la partecipazione di Enzo Iacchetti. E ancora la giovane compagnia Carrozzeria Orfeo con un nuovo spettacolo, ‘Stupida Show!’ un monologo di stand up comedy con Paola Minaccioni. A gennaio debutterà il nuovo spettacolo di Paolo Hendel, ‘Niente Panico’, un comico viaggio tra paure pubbliche e paure private. Per la prima volta a Firenze arriva la compagnia I Gordi con ‘Pandora’, che narra la vita che scorre dentro il bagno pubblico. ‘Hokuspokus’ è poi il nuovo spettacolo della compagnia tedesca Familie Flöz. Lella Costa diretta da Gabriele Vacis affronterà in ‘Cuore di burattino’ l’opera di Collodi, Pinocchio, scomponendo e ricomponendo la storia per cercarne i temi profondi che la rendono universale, offrendoci numerose chiavi di lettura.

Infine, Teresa Mannino e lo spettacolo che ha registrato il tutto esaurito ovunque nella scorsa stagione, ‘Il giaguaro mi guarda storto’. Un’altra decina i titoli per l’abbonamento a scelta. Tutto il programma su www.teatropuccini.it A settembre saranno annunciati la nuova rassegna di danza contemporanea, altri spettacoli serali non compresi negli abbonamenti e la rassegna per ragazzi e famiglie, Per Grandi e Puccini. Già partiti i rinnovi degli abbonamenti, dal 14 giugno la sottoscrizione dei nuovi.