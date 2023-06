Da Orsanmichele al Bargello Incontri su arte e restauro Matucci parla di scultura

In occasione della mostra "Ghiberti Verrocchio Giambologna. Ospiti "illustri" da Orsanmichele", che vede temporaneamente esposti al Museo Nazionale del Bargello il "San Giovanni Battista" di Lorenzo Ghiberti, l’"Incredulità di san Tommaso" di Andrea del Verrocchio e il "San Luca" del Giambologna, il museo propone un ciclo di quattro incontri dal titolo "Da Orsanmichele al Bargello. Incontri sull’arte e il restauro", organizzati in collaborazione con l’Opificio delle Pietre Dure. Il primo appuntamento del ciclo è fissato per domani (ore 16,30) quando Benedetta Matucci, storica dell’arte dei Musei del Bargello e responsabile del Museo di Orsanmichele, terrà una conferenza dal titolo "Le sculture di Orsanmichele e il Bargello: vicende artistiche ed espositive dal Trecento al Novecento". Seguirà il 19 giugno (sempre alle 16,30) "La storia dei restauri degli "ospiti illustri": Ghiberti Verrocchio e Giambologna" con Benedetta Cantini, restauratrice dei Musei del Bargello.

B.B.