Da oggi il via alle iscrizioni ai nidi comunali

Aperte da oggi le iscrizioni ai nidi comunali per i piccoli residenti a Figline e Incisa. Entro il 30 aprile, le domande vanno compilate esclusivamente online per creare la graduatoria per l’assegnazione dei 71 posti disponibili di cui 25 alla Girandola (località Lo Stecco) per la fascia d’età 12-36 mesi, 27 al "Trenino" (in via Don Primo Mazzolari, Figline) per i 3-36 mesi e 19 posti al "Chicchirullò" (in piazza Malgrat de Mar, Incisa) sempre per la fascia 3-36 mesi). Possono essere presentate le domande per i bambini nati entro il giorno di scadenza del bando, quindi entro il 30 aprile. I nidi sono anche visitabili in occasione degli open day: per quello di Incisa, apertura il 23 marzo e 13 aprile dalle 17,30 alle 19,00; il Trenino il 4 e 20 aprile dalle 17,30 alle 19,30; la Girandola il 5 e 18 aprile dalle ore 17 alle 19.

Ma.Pl.