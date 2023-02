Da Mccraven a Bollani Parata di star per l’Estate Fiesolana

Come è già successo per altri concerti clou della prossima estate a Firenze, si aprono le prevendite anche per alcuni degli appuntamenti musicali più interessanti dell’Estate Fiesolana. I biglietti dei live al Teatro Romano di Fiesole di Makaya Mccraven, Stefano Bollani, Alice, Irene Grandi (foto) e Bowland sono già disponibili online da oggi su www.estatefiesolana.it, nei punti vendita del circuito regionale Box Office e alla biglietteria del Teatro Romano.

Ma, scorriamo con ordine gli appuntamenti. Il 15 giugno alle 21.15 spazio a "Eri con me - Alice canta Battiato", in cui la cantautrice romana viene accompagnata dall’orchestra diretta da Carlo Guaitoli, in un programma di canzoni che omaggiano l’artista siciliano con autenticità ed eleganza, evidenziando l’affinità artistica che da sempre lega Alice a Battiato e che la rendono un’interprete ideale della sua musica.

Il 27 giugno si tiene invece l’atteso recital dell’eclettico Stefano Bollani al piano solo. Lunedì 3 luglio è la volta dei Bowland, il trio iraniano-fiorentino che ha convinto tutti con la sua fusion, con i suoi mood elettronici morbidi, fluttuanti e sperimentali, arrivando con i suoi ritmi groovy in finale anche a X Factor Italia.

Non ha bisogno di presentazioni Irene Grandi, fiorentina attesa sulla ribalta fiesolana il 12 luglio con il suo "Io blues" , un tributo alle radici, alla sua formazione musicale e ai suoi inizi, quando al Bebop di Firenze cantava brani soul di miti come Aretha Franklin, Etta James e Shade, tanti pezzi rock e rhythm and blues rincorrendo le pazze atmosfere dei "Blues brothers". Da non perdere anche il concerto di Makaya McCraven, che il 22 luglio proporrà il suo magico sound, da sempre sospeso tra jazz, hip hop, funk e soul.

Giovanni Ballerini