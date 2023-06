Da Hollywood a Firenze La notte delle stelle al Piazzale

"Vorrei che questo appuntamento d’ora in poi diventasse biennale, una specie di Biennale della Moda", racconta Andrea Panconesi, fondatore e patron di LuisaViaRoma aspettando la sfilata-evento per 1500 persone al piazzale Michelangelo intitolata “Runway Icons“ e ideata per lui da Edward Enninful di “Vogue British“ con 50 brand in passerella sullo sfondo di Firenze funestata dal maltempo per tutto il pomeriggio. Alla fine non ha piovuto, ma la sfilata aperta dalle arie cantate da Andrea Bocelli, “Nessun dorma“ compreso, è iniziata alle 22,50, con quasi tre ore di ritardo . Molte le star in prima fila capitanate da Leo DiCaprio e Kim Kardashian, con Kate Moss, sempre stupenda supertop che ha deciso di non sfilare preferendo applaudire le sue colleghe bellissime arrivate da Parigi e da tutto il mondo, come Mariacarla Boscono ed Erin O’ Connor o le due stupende curvy, Ashley Graham e Precious Lee.

"Si tratta di uno show che reinterpreta i capi iconici di stilisti e maison di successo _ continua Andrea Panconesi _ e alcuni di questi pezzi speciali verranno messi in vendita sul nostro sito ogni giovedì fino a novembre a partire da ora. La moda ha bisogno di stimoli continui altrimenti non è moda". Sulla passerella davanti al "quadro" più bello di Firenze, con gli ospiti sulle immense gradinate innalzate al piazzale da giorni modelli e modelle di tutti i tipi, etnie, sessi, "perché tutto deve essere inclusivo secondo l’impostazione data da Enninful". Andrea Panconesi racconta anche che "A marzo aprirò il primo negozio LuisaViaRoma a New York, mentre sogno di poter presto realizzare il sogno di una galleria d’arte molto specialenegli spazi che ho acquistato anni fa in via della Mattonaia. Il quartiere di Sant’Ambrogio è il più bello di Firenze col suo mercato vivissimo, spero davvero di farcela".

Eva Desiderio