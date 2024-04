Da Grassina all’Antella spopola "Tekken 8" il torneo dei videogiochi

Anche Bagno a Ripoli è fra i Comuni coinvolti in "Tekken 8", torneo gratuito di videogiochi organizzato dalla Conferenza educativa zonale Fiorentina Sud Est nell’ambito del progetto Sampei. La competizione intercomunale coinvolgerà i giovani appassionati in giochi di combattimento e culminerà nella finale in programma domenica 12 maggio alle 16 al Think - Festival della Cultura Digitale di Figline e Incisa Valdarno cui accederanno i migliori 16 giocatori selezionati durante le giornate di qualificazione. In palio, per chi vincerà, un corso gratuito di coding per videogiochi. Gli incontri ‘eliminatori’ sono fissati questo pomeriggio dalle 16 alle 19 al Circolo A.C.L.I. di Grassina, martedì 23 aprile sempre dalle 16 alla Casa del popolo di piazza Umberto e il successivo 30 aprile, con lo stesso orario, al C.R.C. Antella. Obiettivo dichiarato non solo quello di celebrare l’arte del gaming e del combattimento virtuale ma soprattutto di mettere in luce anche l’importanza del gaming come strumento educativ.