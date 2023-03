Da Giovanisì una nuova campagna social, opportunità per 15 creator

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani

Firenze, 1 marzo 2023 – Da Giovanisì una nuova campagna di influencer marketing su Tik Tok, Twich e Ig. Verranno chiamati 15 creator per poter partire con la nuova campagna che vuole descrivere le opportunità promosse in questi anni dal progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. 'BandiAlleCiance' è l'hashtag scelto come claim per richiamare da un lato la concretezza delle azioni rispetto a luoghi comuni e generalizzazioni, e dall'altro i bandi regionali che verranno promossi nell'ambito di Giovanisì, grazie alla nuova programmazione europea. Francesca, meccanica 24enne, replica a "I giovani non si vogliono sporcare le mani". Gioele che a 29 anni è imprenditore agricolo distrugge il rimbrotto: "Ti manderei a zappare la terra". Un ingegnere aerospaziale come la 31enne Carla mette a posto chi esclama "Sei sempre con la testa tra le nuvole". Mentre a mandare in frantumi "Sei sempre con il telefono in mano" è Paolo, a 26 anni social media manager. La campagna vedrà il contributo di 15 giovani creator molto seguiti sui loro account, sia attraverso affissioni pubblicitarie su tutto il territorio regionale. Finanziata dai fondi strutturali e di investimento Ue (Fesr, Fse+) e Fondo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), è stata lanciata oggi in occasione di "Toscana Europa", evento sui nuovi programmi comunitari 21-27, da Bernard Dika, portavoce del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, con Cmo & head of strategy di Open box, l'agenzia di comunicazione specializzata in influencer marketing, che si occuperà di realizzarla assieme all'ufficio Giovanisì. Per Giani la campagna "darà la spinta giusta per consolidare e rafforzare il lavoro di coinvolgimento di ragazze e ragazzi che grazie a Giovanisì stiamo svolgendo. Questa campagna sarà molto utile per intercettare bisogni, aspirazioni e passioni". "Siamo impegnati per garantire a ragazze e a ragazzi spazi e strumenti per essere protagonisti del presente - spiega Dika -. Quell'intuizione straordinaria che è stata Giovanisì oggi è pronta per le sfide di questo tempo e saranno tante le opportunità che saprà dare ai sogni e al desiderio di autonomia". Nel corso dell'evento di presentazione sono stati proiettati i videosaluti di due delle creator coinvolte, Emily Bizzo, appassionata di fotografia e moda, (124 mila follower Instagram) e Enrica Mannari artista e illustratrice livornese attiva su Instagram (149.000 follower).

Nic.Gra.