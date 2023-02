Da Fondazione Cr Firenze 500mila per i centri estivi

Tornano i centri estivi

Firenze, 15 febbraio 2023 – A Firenze tornano i centri estivi sostenuti da Fondazione Cr Firenze con il nuovo bando di 'E-state Insieme', arrivato alla quinta edizione.

Da oggi, fino al 31 marzo, sarà possibile presentare domanda per il bando che ha come destinatari bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni. In totale, è stato spiegato, sono a disposizione 500mila euro per la realizzazione di attività educative, sportive o ludico-ricreative che si svolgeranno da metà giugno a fine settembre.

Lo scorso anno, si spiega in una nota, sono stati organizzati sul territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Arezzo e Grosseto centri estivi.

Potranno partecipare al bando, realizzato in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, organizzazioni non profit in partenariato con scuole primarie, secondarie di primo grado o istituti comprensivi.

Le proposte si spiega, dovranno coinvolgere in modo prioritario minori in situazioni di fragilità economico-sociale, di povertà educativa e con disabilità.

"La pausa estiva può diventare un'importante occasione per fare esperienze e per sollecitare il confronto dei ragazzi con i propri coetanei e con situazioni al di fuori della propria routine - commenta il direttore generale di Fondazione Cr Firenze Gabriele Gori -. È importante che le attività siano strutturate e guidate da professionisti: una sfida per le organizzazioni promotrici che devono cimentarsi nella progettazione di attività ed esperienze che siano attrattive e formative al tempo stesso".

Nic.Gra.