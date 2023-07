Da Feltrinelli all’eccidio nazista Due storie su un palcoscenico

Doppio appuntamento con il teatro, domani e dopodomani, per la rassegna "Calenzano Estate". Domani alle 21,15, nel Giardino del Castello di Calenzano Alto, l’associazione Sinequanon presenterà "Feltrinelli, una storia contro", spettacolo scritto, diretto e interpretato da Mauro Monni. Giovedì, stesso luogo e orario, "Bottega Instabile", in collaborazione con Officine della Cultura, proporrà "Un autunno d’agosto", tratto dall’omonimo libro della direttrice de La Nazione, Qn, Il Resto del Carlino, Il Giorno, Agnese Pini, che sta ottenendo un grande successo. La lettura-primo studio vedrà protagonisti Luisa Cattaneo e Gabriele Giaffreda con musica eseguita dal vivo da Santiago Fernandez. L’ingresso per le due serate, come per tutti gli appuntamenti della manifestazione promossa dal Comune di Calenzano, è gratuito e, in questi due casi, non occorre la prenotazione.