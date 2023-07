Da domani inizia "Burattini nei giardini", spettacoli per i più piccoli

Prenderà il via domani la rassegna "Burattini nei giardini" promossa dal Comune di Barberino Tavarnelle. Una kermesse itinerante pensata per i più piccoli che apre il ventaglio dei palcoscenici di strada mettendo in scena spettacoli di burattini, marionette e teatro di figura nelle piazze e giardini. Il programma è realizzato da Terzo Studio Progetti per lo Spettacolo con la direzione artistica di Italo Pecoretti. Il primo spettacolo, domani alle 21,30 si terrà nella Pineta di via Cassia con la Compagnia Follemente con "La valigia dei sogni".