Da Deledda alle sigaraie. Quattro nuove vie in rosa

Anche la toponomastica, così come tante altre cose, è solo per gli uomini? Da ieri meno. Alla Manifattura Tabacchi ne è stata inaugurata una nuova tutta al femminile. Vie e piazze intitolate a quattro donne che hanno segnato la storia dell’Italia. Un riconoscimento alle sigaraie, donne che hanno dedicato la loro vita alla lavorazione dei sigari, oggi danno il nome alla nuova piazza delle Sigaraie, conosciuta come piazza dell’Orologio.

Un’altra piazza è stata dedicata a Francesca Morvillo, magistrato che perse la vita a 32 anni insieme al marito Giovanni Falcone, donna che ha pagato con la propria vita la lotta alla mafia. Due vie sono state intitolate a donne provenienti dal mondo della letteratura: Elsa Morante, scrittrice e poetessa del ‘900, autrice di importanti romanzi della letteratura italiana e Grazia Deledda anche lei scrittrice e vincitrice del premio Nobel nel 1927. Infine l’ultima via dedicata a Rita Levi Montalcini, scienziata e unica italiana ad aver ricevuto il premio Nobel per la medicina.

"Negli ultimi cinque anni sono state 20 le nuove vie intitolate alle donne - sottolinea Maria Federica Giuliani, assessore alla toponomastica e alla cultura della memoria -. Si aggiungeranno in cima e in fondo a via Reginaldo Giuliani due vie dedicate a due donne partigiane - continua - in zona Palazzo di Giustizia ci sarà una via dedicata all’architetta Gae Aulenti, e a Enrica Calabresi zoologa e docente di agraria".

Donne troppo spesso dimenticate, cancellate e invisibili. In città si contano solo 112, su 2339 vie totali dedicate alle donne e più della metà sono Madonne o Sante. E le scrittrici, le poetesse, le politiche? Poche. Troviamo: piazza Alda Merini, via Nilde Iotti, piazzale Oriana Fallaci e non molte altre. Un gap di genere che si trascina da anni, che fatica a cambiare, che continua, testimoniato dalle statistiche. Quella di oggi, forse, possiamo considerarla una svolta, un passo avanti verso la parità di genere a partire anche dalla toponomastica. I luoghi come giardini, sale, parchi, impianti sportivi e scuola sono soltanto 34.

Alla cerimonia di inaugurazione della nuova intitolazione e scopertura delle targhe erano presenti il sindaco Dario Nardella, Giovanni Manfredi, presidente di Manifattura Tabacchi, Maria Federica Giuliani, Benedetta Albanese, assessore ai diritti e alle pari opportunità e i rappresentanti della Cgil.

"L’assenza delle donne nella toponomastica italiana - commenta Giovanni Manfredi, presidente della Manifattura Tabacchi - conferma la necessità di promuovere una inclusione vera, che valorizzi e renda omaggio alle donne che hanno contribuito a fare la Storia del nostro Paese - continua - l’inclusione è tra i valori che ispirano il nostro progetto di rigenerazione urbana". E ancora il primo cittadino Nardella: "Questi nomi non saranno solo un toponimo ma un gesto di rispetto e attenzione vera di questa amministrazione verso il contributo delle donne alla vita pubblica dell’Italia".