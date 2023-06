Da Comitato promotore a Comunità energetica. Siglato l’accordo

Entro luglio CER-CA da comitato promotore diventerà Comunità Energetica a tutti gli effetti sul territorio calenzanese, costituendosi formalmente come associazione di fronte al notaio. Un passo importante quello deciso, lo scorso lunedì, dal consiglio del comitato promotore e annunciato nella stessa sera alla iniziativa pubblica organizzata nell’ambito della festa Calenzano Solidale, in corso alla Casa del Popolo. A settembre si terrà un incontro pubblico nel quale avverrà il lancio con la raccolta delle adesioni alla Comunità Energetica. Già individuato il partner tecnologico e strategico: la società Estra Clima che fa parte del Gruppo Estra. Definiti anche i termini dell’accordo che consentirà di supportare la nascita e accompagnare lo sviluppo della comunità con i propri servizi e con una strategia di implementazione degli impianti fotovoltaici sul territorio di Calenzano. Nello specifico caso di CER-CA, sarà dato vita a una conformazione di Comunità Energetica Rinnovabile molto ‘leggera’, che non prevede alcun costo fisso e alcun investimento a carico della comunità ma solo oneri proporzionali alla effettiva erogazione degli incentivi. Quindi l’associazione, avvalendosi del service di Estra Clima, si focalizzerà sulla ottimizzazione e massimizzazione della condivisione dell’energia elettrica, prodotta da fonte rinnovabili e contemporaneamente consumata da utenti collocati nel territorio della stessa cabina di trasformazione in cui insisteranno gli impianti fotovoltaici.

