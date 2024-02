Da calciatore e manager. Schwarz torna a Firenze per aprire un ponte con l’Africa

Stefan Schwarz, l’ex calciatore svedese che ha incantato anche i tifosi della Fiorentina negli anni ‘90, oltre a quelli di Malmoe, Benfica, Arsenal, Valencia, Sunderland e della Nazionale del suo Paese, torna a Firenze nei prossimi giorni ma non lo fa per motivi sportivi bensì per una missione di business development in collaborazione con Italian Trade Centre (Itc) e insieme alla moglie, l’avvocato londinese Roberta Anokye. Schwarz avvierà un progetto per portare prodotti di eccellenza italiana in Africa, in particolare in Ghana e in Africa occidentale. Il progetto, promosso da Sna (Shopping network Africa), mira a introdurre marchi italiani di alto livello nel mercato africano, soprattutto prodotti adatti alle esigenze della classe media e medio-alta. Il focus è sulla qualità, autenticità e su una strategia di prezzo equa e accessibile.