Da Bollani a Paolini, 100 notti magiche

di Daniela Giovannetti

Un’ampia sezione dedicata alla musica declinata in tutte le sue varianti, il debutto della poesia, i recital a tappe sull’Odissea, il ritorno del teatro dell’età classica. E ancora: le ospitate del Premio Maestri del Cinema e della Lyric Dance Company, le Notti dell’Archeologia. Sono i tratti identificativi dell’edizione 2023 dell’Estate Fiesolana, numero 76, in programma da giugno a settembre al Teatro Romano. Cento giorni di cartellone, con oltre ottanta date già programmate ma con l’impegno di coprirne altre. A salire sul palco ci saranno alchimisti del jazz come Stefano Bollani (27 giugno) e Makaya McCraven, il tributo di Alice a Franco Battiato (15 giugno), il sound raffinatissimo dei BowLand e Irene Grandi (12 luglio) in versione blues

Per la scena musicale internazionale arriva Suzanne Vega (14 luglio), una delle principali cantautrici della sua generazione, accompagnata alla chitarra di Jerry Leonard. A settembre arriva Roberto Cacciapaglia e i Pink Floyd Legend con Atom Heart Mother. Organizzano, per il settimo anno consecutivo, Prg e Associazione Music Pool, nuovamente aggiudicatarie del bando del Comune di Fiesole, che dal 2016 affida all’esterno la gestione di quello che è considerato il più antico festival all’aperto d’Italia. "Il 2016 c’è stata l’operazione salvataggio, poi abbiamo avuto il covid e lavorato a capienza contingentata. Quest’anno – promette Claudio Bertini di Prg – sarà una grande edizione, con novità ma anche con il recupero della tradizione degli Anni ‘70-‘80".

Music Pool curerà la sezione del Jazz contemporaneo e dedicherà spazio alla vocalità e alla formazione, ospitando il teatro scolastico. Come da tradizione il 21 giugno concerto della Scuola di Musica di Fiesole a ingresso libero. Alcune serate saranno in collaborazione con il Teatro Puccini: Erri De Luca (18 giugno), Federico Buffa (11 luglio), Stefano Massini e Luca Barbarossa (18 luglio), Marco Paolini (19 luglio) e Maddalena Crippa (9 settembre) con lo spettacolo in prima nazione dedicato alla poetessa Wislawa Szymborska, premio Nobel nel 1996. Ritorna Marco Travaglio l’11 settembre. Teatro Pubblico Ligure ripropone "Odissea. Un racconto Mediterraneo", cinque serate con vari interpreti fra cui Tullio Solenghi e Moni Ovadia.

Il Teatro classico propone l’Anfitrione di Plauto (10 luglio) e Filottete di Sofocle (16 luglio). Attesa per il progetto di Vinicio Capossela dedicato ad Ariosto (7-9 lugli0). E ancora la danza e la musica classica con i Carmina Burana del 3 agosto e il cinema a cura dello Stensen in agosto.