Da Beethoven a Paganini Ranaldi omaggia i giganti

Vent’anni, un talento innato e una personalità sincera e coinvolgente. Sarà il pianista Davide Ranaldi, uno dei migliori solisti della nuova generazione, a chiudere stasera alle 21 nel Cortile delle Donne dell’Istituto degli Innocenti in Piazza Santissima Annunziata, l’IMOC Festival edizione 2023. Nato nel 2000 a Milano, Ranaldi si è avvicinato alla musica e allo studio del pianoforte a quattro anni.

Ha conseguito la laurea al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano con il massimo dei voti, la lode e una menzione speciale per "qualità tecnico musicali di altissimo livello" e nel novembre 2021 ha conquistato il primo posto al concorso "Premio Venezia".

Una carriera in ascesa, che lo ha portato nelle più importanti sedi concertistiche italiane: il Bologna Festival, gli Amici della Musica di Firenze, di Padova e di Mestre, l’Associazione Chamber Music di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e il Carlo Felice di Genova. Le sue doti tecniche e interpretative saranno messe a dura prova da un programma impegnativo, che prende avvio dalla Sonata n.21 op.53 "Waldstein" di Beethoven e prosegue con l’elegante Arabesque in do maggiore op.18 di Schumann.

Il finale è all’insegna del virtuosismo assoluto, con un duplice omaggio a Paganini: quello di Luigi Dallapiccola, che con la Sonatina Canonica sui "Capricci" ne offrì una rilettura in chiave contrappuntistica, e quello di Brahms, che a partire dal tema dell’ultimo Capriccio paganiniano, costruì una delle pagine più temerarie di tutta la letteratura pianistica. Le 28 Variazioni su un tema di Paganini op.35 trasferiscono il violinismo diabolico del virtuoso genovese sulla tastiera attraverso tali acrobazie da meritare l’appellativo, coniato da Clara Schumann, di "Hexen Variationen".

Info: www.imoc.it; mail [email protected]; cell. 388 3754871

Chiara Caselli